La autopsia reveló que el chico asesinado por su madre tenía 12 puñaladas

La autopsia realizada al cuerpo de Aaron Benjamín Alaniz, el adolescente de 14 años que fue asesinado por su madre en un filicidio ocurrido una casa de Río Cuarto, reveló detalles escalofriantes sobre la brutalidad del ataque. Según pudo conocerse, el joven no intentó defenderse y tenía doce puñaladas en la cara y el cuello que terminaron con su vida en poco tiempo.

La agresora es María Eugenia Juárez (47), quien se encuentra detenida y cuenta con antecedentes psiquiátricos.

Los investigadores descartaron una pelea anterior al asesinato y se fortalece la hipótesis de un brote psicótico.

El aberrante hecho ocurrió en una vivienda de la calle Aníbal Ponce al 1100, en el Barrio Obrero, donde el padre de la víctima descubrió a su hijo y a su esposa en un charco de sangre. Ella estaba sentada junto al cuerpo con la mirada perdida y a su lado, se hallaba un cuchillo tipo cocina que habría sido utilizado como arma homicida.

El fiscal Pablo Jávega tomó la determinación de imputarla por homicidio calificado por el vínculo, la mujer permanece alojada en el Hospital San Antonio de Padua y se presume que padece esquizofrenia.

Durante su primera declaración, dijo que no recordaba nada de lo ocurrido, reveló que había tomado su medicación y aseguró se quedó dormida. Según contó, cuando se despertó se topó con el cuerpo sin vida de su hijo en su habitación.