Los atraparon cuando intentaban robar un vehículo estacionado

Ciudad de Córdoba
Los atraparon cuando intentaban robar un vehículo estacionadoLos sospechosos cuentan con antecedentes delictivos y se trasladaban en un Fiat Uno.
Durante un operativo policial que se desplegó en las calles Independencia y Chile del barrio Nueva Córdoba, se logró detener a dos hombres de 51 y 38 años que intentaron robar pertenencias de un vehículo estacionado en el sector.
Los sospechosos tienen antecedentes delictivos y se trasladaban a bordo de un vehículo Fiat Uno.
En su poder, llevaban herramientas, una suma de dinero que no fue precisada y una rueda de auxilio, entre otros elementos.
Ambos quedaron a disposición de la justicia junto a lo incautado.