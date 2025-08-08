Ciudad de Córdoba

Los atraparon cuando intentaban robar un vehículo estacionado

Los sospechosos cuentan con antecedentes delictivos y se trasladaban en un Fiat Uno.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
viernes, 8 de agosto de 2025 · 10:20

Durante un operativo policial que se desplegó en las calles Independencia y Chile del barrio Nueva Córdoba, se logró detener a dos hombres de 51 y 38 años que intentaron robar pertenencias de un vehículo estacionado en el sector. 

Los sospechosos tienen antecedentes delictivos y se trasladaban a bordo de un vehículo Fiat Uno.

En su poder, llevaban herramientas, una suma de dinero que no fue precisada y una rueda de auxilio, entre otros elementos.

Ambos quedaron a disposición de la justicia junto a lo incautado.

Más de
sospechosos detenidos Robo nueva córdoba auto estacionado

Comentarios