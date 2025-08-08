Megaoperativos en Carlos Paz: 9 motos incautadas y 289 personas controladas

Desde la mañana de ayer se desarrollaron operativos de saturación y potenciados en Villa Carlos Paz, San Antonio, Tala Huasi, Mayu Sumaj, Cuesta Blanca, Icho Cruz, Bialet Massé y San Roque.

Participaron el Comando de Acción Preventiva de Villa Carlos Paz y Bialet Massé, Escuadrón Motorizado Enduro, Policía Barrial, Guardia de Infantería, SEOM, personal de comisarías locales, guardias municipales e inspectorías.

En total, se controlaron 93 automóviles, 71 motocicletas y 289 personas en procedimientos fijos y móviles. El operativo dejó como saldo la aprehensión de un hombre mayor de edad por hurto, además de 26 entrevistas a comerciantes y vecinos realizadas por la Policía Barrial en el marco de su trabajo de proximidad.

En materia de seguridad vial, se incautaron nueve motocicletas por infracciones al artículo 111 del Código de Convivencia Ciudadana, en las localidades incluidas en el despliegue.

Las acciones fueron supervisadas por el director de la Departamental Punilla, Crio. My. Lic. Claudio Sánchez, el subdirector Crio. Insp. Lic. Hernán Guayanes y los jefes de zonas.