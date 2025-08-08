Ofrecía paseos en kayak para mujeres y las violaba, horror en Puerto Madryn

Una historia de terror se descubrió en Puerto Madryn (Chubut) y derivó en la detención de un hombre, quien ofrecía paseos gratuitos en kayak para mujeres y las abusaba en playas aisladas. Fue denunciado por dos de sus víctimas, pero se presume que podría haber más y trascendió que utilizaba perfiles falsos en redes sociales.

Su modus operandi consistía en citar a las víctimas para encontrarse por la noche, las pasaba a buscar y las llevaba hacia zonas alejadas, donde las violaba.

Para ganarse su confianza, había creado cuentas falsas donde promocionaba salidas al atardecer con imágenes de mujeres de Internet que nunca habían participado de las excursiones.

Se encuentra imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, cuenta con antecedentes por hechos similares y será sometido a una rueda de reconocimiento.

Hace algunos años atrás, trabajaba en una empresa industrial y se hacía pasar por electricista para ingresar a domicilios particulares y abusar sexualmente de mujeres.