Peligro de derrumbe en el centro: reparan muro de un supermercado

Un muro lateral del estacionamiento del supermercado Disco, ubicado sobre Avenida San Martín al 300, presenta riesgo de derrumbe y obligó al cierre preventivo de parte del predio. La medida busca resguardar a los clientes y vehículos que utilizan el lugar y se desplegó un operativo en el centro de Villa Carlos Paz.

La estructura, que bordea la zona de estacionamiento, evidenció daños importantes semanas atrás, lo que motivó la clausura parcial para prevenir accidentes. Desde entonces, el área permanece vallada y señalizada para impedir el acceso.

En los últimos días comenzaron las tareas de reacondicionamiento, que incluyen la remoción de materiales inestables y la reconstrucción de la pared. Trabajadores y maquinaria realizan intervenciones para reforzar la estructura y garantizar su estabilidad.

Cabe destacar, que también se removió la estructura de hierro que recordaba la casona antigua que había en el lugar.