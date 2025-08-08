Rechazaron la prisión preventiva para el ex marido de Julieta Prandi

Buenos Aires. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana rechazó este jueves el pedido de prisión preventiva contra el empresario gastronómico Claudio Contardi, imputado por presuntos delitos de abuso sexual con acceso carnal, violencia psicológica y amenazas contra su expareja y madre de sus hijos, la actriz y conductora Julieta Prandi. En la misma resolución, los jueces dispusieron imponerle al imputado una prohibición de acercamiento respecto de la denunciante.

El juicio oral continuó este jueves con su segunda audiencia, tras una primera jornada en la que el acusado negó los hechos y sostuvo ante el tribunal que fue víctima de una “falsa denuncia” por parte de la modelo, quien también declaró y sostuvo que su relación con el acusado había sido “un infierno” atravesado por controles obsesivos, amenazas y violencia.

La jornada en los tribunales de Campana estuvo atravesada por episodios de tensión e imprevistos, entre ellos un cuarto intermedio obligado por una fuga de gas detectada en el edificio judicial.

El acusado enfrenta cargos por “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con una serie de hechos reiterados”. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por Julieta Prandi en 2021 ante la UFI N° 4 de Escobar, con jurisdicción sobre el barrio privado “Septiembre”, donde vivía el matrimonio. Según consta en el expediente, los hechos habrían ocurrido entre el 28 de julio de 2015 -tras el nacimiento del primero de los dos hijos de la pareja- y marzo de 2018, cuando se mudaron a la localidad de Martínez. La relación se disolvió formalmente en 2019.

La denunciante consignó en las actuaciones que era tomada del cuello por su entonces pareja con el propósito de someterla. Al resistirse y expresar a viva voz su rechazo, el acusado habría ejercido violencia psicológica, diciéndole que, por ser su esposa, tenía la “obligación” de mantener relaciones sexuales con él. En ciertos episodios, los abusos habrían ocurrido mientras ella dormía.

El juicio oral se desarrolla desde el miércoles en el primer piso del TOC N°2 de Campana, ante los jueces Daniel Répolo,Lucia Leiro y Mariano Aguilar, quienes esta tarde, luego de escuchar los testimonios propuestos por ambas partes, resolvieron rechazar la prisión preventiva contra Contardi solicitada por Javier Baños, abogado integrante del equipo de la denunciante que lidera Fernando Burlando. Sin embargo, los magistrados accedieron al pedido de imposición de una restricción perimetral del empresario con respecto a la modelo.

Se prevé que el proceso judicial finalice hoy con los alegatos de cierre, donde las partes acusadoras formularán sendos pedidos de prisión contra el imputado, mientras que la defensa requerirá la absolución de su cliente.

