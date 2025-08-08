Rescatan 14 perros desnutridos y con lesiones en un criadero ilegal de Cosquín

Un criadero clandestino de perros fue desarticulado este viernes en el barrio La Huelga de Cosquín, luego de una denuncia por maltrato animal. El allanamiento permitió rescatar 14 canes de distintas razas y edades que, según constataron veterinarios judiciales, se encontraban en condiciones de hacinamiento, con signos de desnutrición, lesiones y falta de higiene.

El procedimiento fue ordenado por la Ayudante Fiscal Florencia Lassarte y contó con la participación de autoridades de la Departamental Punilla Norte, un médico veterinario de Policía Judicial, la Patrulla Ambiental y la Guardia de Infantería.

La investigación se enmarca en presuntas infracciones a la Ley Sarmiento y ordenanzas municipales sobre protección animal.

Un problema a atender

Los criaderos clandestinos son establecimientos ilegales donde se reproducen animales, generalmente perros o gatos, sin cumplir con las normas de sanidad, bienestar animal y habilitación exigidas por la ley.

En estos lugares, los animales suelen vivir en condiciones de hacinamiento, falta de higiene y sin atención veterinaria adecuada, lo que provoca problemas de salud como desnutrición, enfermedades infecciosas, parásitos y lesiones físicas.

Quienes los manejan suele ser la venta rápida y lucrativa de crías, sin controles de raza, genética o temperamento, lo que además puede generar animales con problemas congénitos o de comportamiento.

Estos establecimientos constituyen una infracción a la Ley Sarmiento (14.346), que sanciona el maltrato y la crueldad hacia los animales, y a distintas ordenanzas municipales que regulan la cría y venta.