Rescatan en Despeñaderos a una mujer tras 20 años de servidumbre y maltrato

Una mujer fue rescatada luego de permanecer durante 20 años en condiciones de servidumbre y abandono en una vivienda ubicada en Despeñaderos, a unos cincuenta kilómetros de la ciudad de Córdoba. La grave situación se conoció a partir de una denuncia anónima que alertó a la Justicia.

Según informó el fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, la víctima, una mujer menor de 50 años, presentaba un estado físico deplorable, con un aspecto que aparentaba más de 80 años. La mujer vivía junto a su esposo y sus hijos, quienes, según las investigaciones, la sometían a golpes y le proporcionaban alimentos de manera esporádica y limitada.

Al momento del rescate, la mujer estaba prácticamente encerrada, sin poder acceder al patio ni a la calle, situación que refleja el nivel de aislamiento y control al que fue sometida durante todo ese tiempo. Actualmente, se encuentra internada en un centro de salud para recibir la asistencia médica necesaria y estabilizar su estado.

Un dato especialmente impactante aportado por los especialistas que atendieron a la víctima fue que se utilizó una amoladora para cortar las uñas de sus pies, reflejo claro del abandono extremo y la falta de cuidados básicos.

La reducción a la servidumbre es un delito grave y está severamente penado en el código penal argentino. En función de las pruebas recolectadas, el fiscal adelantó que se tomarán las medidas judiciales pertinentes para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.