Un adolescente escapaba de la Policía y atropelló a un peatón con su moto

Un adolescente de 16 años atropelló a un peatón cuando intentaba escapar de la Policía a bordo de una moto. El hecho ocurrió el jueves pasado alrededor de las 20 horas en la ciudad de Córdoba, se llevó adelante un seguimiento controlado que culminó en Bajo Pueyrredón y se logró detener al motociclista.

Lo interceptaron en Manzana 1 y Calle Pública y se procedió al secuestro de una motocicleta marca Honda Titan.

Minutos antes, el conductor circulaba por el sector de calles Ricardo Balbín y Pasaje Público y al notar la presencia policial, trató de eludir a los uniformados y embistió a un joven de 26 años.

De inmediato, el menor quedó aprehendido en el lugar y puesto a disposición de la justicia. En tanto, el damnificado fue trasladado por un familiar al Hospital Córdoba con un leve traumatismos de cráneo.