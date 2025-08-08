Un celular robado lo delató: detienen a joven de 15 años en Córdoba

En horas de la mañana de este viernes, personal del Comando de Acción Preventiva de Córdoba capital detuvo a un joven de 15 años en barrio Yapeyú, en poder de cinco teléfonos celulares, una cámara fotográfica, un cuchillo, un bolso y el dominio de una motocicleta, entre otros elementos.

La intervención se dio luego de que un vecino denunciara un robo en su vivienda y activara el sistema de geolocalización de un celular sustraído, lo que permitió rastrear al joven hasta calle Sinsacate al 2900.

En el lugar, el adolescente intentó sustraer pertenencias a un chofer de Uber, pero fue reducido por los efectivos. Fue trasladado a sede policial junto con los objetos incautados y quedó a disposición de la justicia.