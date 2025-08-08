Un motociclista perdió la vida tras haber chocado contra un colectivo

Ocurrió en Río Cuarto
Un motociclista perdió la vida tras haber chocado contra un colectivoEl rodado menor circulaba en contramano cuando impactó contra el transporte urbano.
Un motociclista perdió la vida en un trágico accidente ocurrido esta madrugada en la ciudad de Río Cuarto. La víctima iba junto a un acompañante en una moto Motomel 110 cc que colisionó contra un colectivo de la empresa SAT, en un hecho registrado en la esquina de las calles 9 de Julio y La Rioja.
Se presume que el rodado menor circulaba en contramano cuando impactó contra el transporte urbano.
A causa del choque, el conductor de la moto falleció en el lugar y su acompañante fue trasladado de urgencia hacia el Hospital Regional, donde permanece internado con pronóstico reservado.
En el lugar, trabajó el personal del servicio de emergencias, efectivos policiales y la Policía Judicial.