Una mujer herida tras un accidente en Villa Carlos Paz

Una mujer resultó herida en un choque entre una moto y un vehículo ocurrido esta mañana en el barrio Miguel Muñoz de la ciudad de Villa Carlos Paz.

El siniestro se produjo alrededor de las diez de la mañana en la calle El Prado y trascendió que la conductora del rodado menor fue trasladada hacia el Hospital Sayago con un traumatismo en su tobillo.

En el choque, se vio involucrada una moto Honda Wave (conducida por la mujer herida de 30 años) y un automóvil Volkswagen Gol (donde iba un hombre de 29 años).

En el lugar, se hizo presente el personal policial y una ambulancia del servicio de emergencias.