Urgente: joven salió de su casa en Carlos Paz y no regresó

La Fiscalía de Instrucción del 3° Turno de Villa Carlos Paz solicitó colaboración para localizar a Matías Hernán López Bonilla, de 19 años, visto por última vez en la madrugada de este viernes.

El joven es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez blanca, cabello corto castaño claro, ojos azules, una cicatriz en la pera y otra en el brazo derecho. No posee tatuajes.

Al momento de ausentarse vestía zapatillas negras y llevaba un bolso blanco con rayas azules.

Ante cualquier información, las autoridades pidieron comunicarse al 911, a la central de comunicaciones (03541-438215 / 03541-438219) o a la Unidad Judicial Villa Carlos Paz (03541-428181 int. 55801/2/4).