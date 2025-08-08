Violento robo en Córdoba: menores atacaron a una mujer y le robaron en un semáforo

En la madrugada de este viernes, en barrio Marechal, la Policía detuvo a dos menores de 15 y 17 años con un amplio historial delictivo, luego de que protagonizaran un violento robo en el Puente Tablada.

Según informaron fuentes policiales, los adolescentes se acercaron a un automóvil detenido en un semáforo y sustrajeron pertenencias de su interior. En el vehículo viajaba una mujer de 35 años, quien sufrió una herida en el rostro durante el ataque y debió ser asistida por un servicio de emergencias.

Tras cometer el robo, los menores escaparon a pie y cruzaron el río, pero fueron interceptados por efectivos policiales en calle Garzón Maceda al 1100.

Ambos registran numerosos antecedentes: el joven de 15 años fue aprehendido en cuatro ocasiones en los últimos ocho meses, mientras que el de 17 años cuenta con seis detenciones desde abril de 2024. Quedaron a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.