Allanamiento en Cruz del Eje: detienen a mujer buscada por la Justicia

Un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en Cruz del Eje terminó este sábado con la detención de una mujer de 29 años sobre la que pesaba un pedido de captura. El procedimiento se realizó en una casa de la calle 5, en barrio San Antonio, donde además se incautaron elementos de interés para la investigación.

La intervención estuvo dirigida por el Ministerio Público Fiscal y se enmarca en una causa iniciada en junio, cuando la FPA colaboró con la Policía de Córdoba en otro operativo que derivó en la detención de dos hombres de 29 y 34 años, el secuestro de 228 gramos de marihuana, $152.150 y un vehículo.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Cruz del Eje ordenó el traslado de la detenida y el envío de las evidencias a sede judicial para continuar con el proceso investigativo.