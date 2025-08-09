Brasil: tenían relaciones en un mirador, el auto cayó al vacío y murieron

Una historia de amor terminó en tragedia en la madrugada del lunes en el estado de Espírito Santo, Brasil. Un hombre y una mujer murieron después de que el auto en el que se encontraban cayera por un acantilado de aproximadamente 400 metros, en la localidad de Venda Nova do Imigrante.

Según indicaron las autoridades, las víctimas —identificadas como Marcone da Silva Cardoso, de 26 años, y Adriana Machado Ribeiro, de 42— habían asistido a una fiesta en el municipio de Castelo y, al regresar, se detuvieron en un mirador de la región serrana, un sitio reconocido por su vista panorámica y por atraer a aficionados del vuelo libre.

Las primeras hipótesis señalan que la pareja habría estacionado el vehículo para tener un momento de intimidad y, por causas que se investigan, el auto se precipitó al vacío. El impacto contra una roca, tras una caída inicial de más de 100 metros, habría provocado que ambos salieran despedidos del habitáculo.

El hermano de Marcone confirmó que la pareja había tenido una cita esa noche. Los peritos forenses continúan trabajando para determinar las circunstancias exactas del siniestro.