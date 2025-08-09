Brinkmann: cayó un vendedor de cocaína cerca de una escuela

Un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en Brinkmann terminó con la detención de un hombre de 39 años y el secuestro de varias dosis de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la venta de drogas.

La irrupción se realizó en una casa de la calle Padre J. Isaac al 900, en el departamento San Justo, tras múltiples denuncias anónimas recibidas en la línea 0800-888-8080 del Ministerio Público Fiscal. Durante el allanamiento, los investigadores incautaron $104.800, una balanza digital y objetos de interés para la causa.

Según la investigación, el acusado —con antecedentes por infracción a la Ley de Estupefacientes— operaba a pocos metros del Colegio Primario Manuel Belgrano, la Plaza San Martín y la Parroquia San Juan Bautista. La venta se realizaba tanto en la vía pública como bajo la modalidad delivery.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco ordenó el traslado del detenido y el envío de las evidencias a sede judicial.