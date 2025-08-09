Carlos Paz: persecución con cámaras terminó con tres detenidos

En la madrugada de este sábado, un hombre de 43 años denunció que fue abordado por tres hombres en la esquina de Caceros y pasaje San Ignacio, en el centro de Carlos Paz. Según su testimonio, los atacantes le sustrajeron una billetera, un celular y un cargador.

Con la descripción aportada por la víctima y el apoyo de las cámaras de vigilancia del domo, personal del Escuadrón Motorizado desplegó un operativo en la zona. Minutos después, en las inmediaciones, interceptaron a tres hombres de 25, 28 y 30 años que coincidían con las características señaladas.

Entre sus pertenencias se hallaron los elementos robados momentos antes, por lo que fueron trasladados a la Alcaidía local y quedaron a disposición de la justicia.