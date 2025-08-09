Carlos Paz: persecución con cámaras terminó con tres detenidos

Centro
Carlos Paz: persecución con cámaras terminó con tres detenidosLa Policía recuperó una billetera, un celular y otras pertenencias robadas en pleno centro, gracias al seguimiento por videovigilancia.
En la madrugada de este sábado, un hombre de 43 años denunció que fue abordado por tres hombres en la esquina de Caceros y pasaje San Ignacio, en el centro de Carlos Paz. Según su testimonio, los atacantes le sustrajeron una billetera, un celular y un cargador.
Con la descripción aportada por la víctima y el apoyo de las cámaras de vigilancia del domo, personal del Escuadrón Motorizado desplegó un operativo en la zona. Minutos después, en las inmediaciones, interceptaron a tres hombres de 25, 28 y 30 años que coincidían con las características señaladas.
Entre sus pertenencias se hallaron los elementos robados momentos antes, por lo que fueron trasladados a la Alcaidía local y quedaron a disposición de la justicia.