Control policial terminó en persecución: un motociclista con drogas detenido

Un control vehicular en la localidad de La Laguna derivó en una persecución policial que finalizó en Villa Nueva, con la detención de un motociclista que transportaba drogas.

El hecho ocurrió cuando un joven de 26 años, que se desplazaba en una motocicleta Honda 125 cc, evadió el puesto de control y emprendió la fuga. Tras un seguimiento controlado que se extendió hasta la intersección de avenida Barberis y ruta provincial 2, personal de la División Motocicletas logró interceptarlo.

Durante la requisa, se encontró una riñonera con varios envoltorios que contenían distintos estupefacientes, además de un teléfono celular. Tanto el detenido como la moto y los elementos incautados fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.