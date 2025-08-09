Córdoba: clausuran fábrica de alimentos por derramar desechos con olor fétido en un canal

La Municipalidad de Córdoba clausuró de manera preventiva una fábrica de alimentos ubicada en la zona sureste de la ciudad, luego de constatar que arrojaba líquidos industriales directamente a la vía pública.

El operativo, realizado por el Instituto de Protección Ambiental (IPA), detectó la descarga de un líquido turbio y con fuerte olor fétido, proveniente de un caño interno del establecimiento. El vertido se dirigía a un canal cercano, donde se acumulaba y representaba un riesgo de contaminación para el entorno.

Noticias Relacionadas Olor y fuego bajo tierra: operativo en basural de Córdoba para evitar reinicio

La inspección comprobó que el derrame partía del sistema interno de la planta y desembocaba sin tratamiento previo en el espacio público. Por la gravedad de la infracción, se dispuso el cierre inmediato de la fábrica.

La medida se sustenta en la normativa municipal que prohíbe el vertido de líquidos industriales a la vía pública y tiene como objetivo proteger la salud de la población y prevenir daños ambientales. El establecimiento permanecerá clausurado hasta cumplir con todas las exigencias legales y técnicas para su habilitación.