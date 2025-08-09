Pedidos judiciales en la región

Detienen en Pilar a un hombre con pedido de captura por robos

Sucesos
sábado, 9 de agosto de 2025 · 21:50

En las últimas horas, la Policía de Córdoba realizó dos procedimientos en el interior provincial.

En Pilar, efectivos arrestaron a un hombre de 30 años que tenía un pedido de captura vigente por distintos hechos de robo.

En otro operativo, en Río Segundo, un motociclista intentó escapar de un control preventivo y terminó siendo reducido por el personal policial, tras oponer resistencia y agredir a los efectivos.

