Fuerte choque en la Ruta 38: un perro habría originado el accidente de moto y auto

Capilla del Monte
Fuerte choque en la Ruta 38: un perro habría originado el accidente de moto y autoTestigos señalaron que un automóvil habría intentado esquivar al animal, provocando el impacto con la moto.
Un accidente de tránsito se registró este sábado por la mañana sobre la Ruta Nacional 38, a la altura del cementerio de Capilla del Monte. Según el relato de testigos, un automóvil habría realizado una maniobra para esquivar a un perro que cruzó la calzada, momento en el que fue impactado por un motociclista.
Tras la colisión, el conductor de la moto cayó al asfalto y recibió asistencia inmediata de vecinos y automovilistas que pasaban por el lugar. Minutos más tarde, personal de emergencias médicas y de seguridad vial arribó para atender al herido y ordenar la zona.
El tránsito permaneció interrumpido en sentido hacia La Cumbre, con desvíos por calles alternativas mientras se realizaban las tareas de auxilio y peritaje. Las autoridades aún no confirmaron oficialmente las causas y continúan las investigaciones para determinar la secuencia exacta del siniestro.