Fuerte choque en la Ruta 38: un perro habría originado el accidente de moto y auto

Un accidente de tránsito se registró este sábado por la mañana sobre la Ruta Nacional 38, a la altura del cementerio de Capilla del Monte. Según el relato de testigos, un automóvil habría realizado una maniobra para esquivar a un perro que cruzó la calzada, momento en el que fue impactado por un motociclista.

Tras la colisión, el conductor de la moto cayó al asfalto y recibió asistencia inmediata de vecinos y automovilistas que pasaban por el lugar. Minutos más tarde, personal de emergencias médicas y de seguridad vial arribó para atender al herido y ordenar la zona.

El tránsito permaneció interrumpido en sentido hacia La Cumbre, con desvíos por calles alternativas mientras se realizaban las tareas de auxilio y peritaje. Las autoridades aún no confirmaron oficialmente las causas y continúan las investigaciones para determinar la secuencia exacta del siniestro.