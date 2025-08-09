Incendio en Río Cuarto: hospitalizaron a un hombre, una mujer y una niña

En la madrugada de este sábado, un voraz incendio destruyó por completo una vivienda ubicada en calle 33 de Villa Dalcar, en barrio La Cava de Río Cuarto.

Bomberos voluntarios acudieron de inmediato al lugar y lograron sofocar las llamas, pero el fuego dejó como saldo tres personas hospitalizadas: un hombre de 44 años, una mujer de 29 y una niña de 7, todas con quemaduras de distinta consideración e intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.

Luego de las tareas de extinción y enfriamiento, se constató que la casa sufrió daños totales. La Fiscalía de turno investiga las circunstancias en las que se originó el siniestro.