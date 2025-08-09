Intentó robar una casa y luego a un Uber: detuvieron a un menor en Córdoba

En la zona este de Córdoba capital, la Policía detuvo a un adolescente de 15 años acusado de robar pertenencias de una vivienda y, durante el operativo, intentar asaltar a un chofer de Uber.

El procedimiento comenzó tras un aviso por un robo domiciliario. Con las descripciones aportadas, los efectivos interceptaron al menor y hallaron en su poder cinco teléfonos celulares, una cámara fotográfica, un arma blanca y otros elementos vinculados al hecho.

Noticias Relacionadas Carlos Paz: persecución con cámaras terminó con tres detenidos

El joven fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras se investiga la relación entre ambos intentos de robo.