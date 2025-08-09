Olor y fuego bajo tierra: operativo en basural de Córdoba para evitar reinicio

En las últimas horas, bomberos de la Dirección Bomberos de Córdoba capital realizaron un intenso operativo en un basural a cielo abierto ubicado sobre calle Pública, en barrio Costa Canal. La intervención fue ordenada por la Fiscalía del Distrito 3, Turno 7, a cargo del fiscal Raúl Garzón, con el objetivo de neutralizar posibles reactivaciones de fuego.

Las tareas consistieron en la refrigeración de dos puntos calientes de aproximadamente 50 metros cúbicos cada uno, utilizando una retroexcavadora y un camión cisterna municipal del área de Higiene Urbana. El trabajo permitió reducir la temperatura en zonas críticas donde aún persistía fuego subterráneo, aunque sin riesgo de propagación.

Este predio fue vinculado días atrás al fuerte olor nauseabundo que el martes 5 de este mes afectó a distintos barrios de la ciudad, lo que generó numerosas quejas de vecinos y la intervención judicial. Las autoridades confirmaron que continuarán monitoreando el sector para evitar que el fuego vuelva a encenderse.