Otro accidente en la Ruta 38: un motociclista herido en el puente Las Mojarras

La Ruta Nacional 38 volvió a ser escenario de un siniestro vial este sábado. Por la tarde, alrededor de las 19.30, se produjo un accidente en el sector del puente Las Mojarras, en Villa Parque Siquiman.

Por causas que aún se investigan, una motocicleta Motomel 150cc conducida por un joven de 20 años impactó contra una Ford Transit 190 al mando de un hombre de 35 años. Personal policial y un servicio de emergencias acudieron al lugar y asistieron al motociclista, quien sufrió escoriaciones en la rodilla y no requirió traslado a un centro médico.

El tránsito se vio parcialmente interrumpido en la zona mientras se realizaban las actuaciones judiciales de rigor, con intervención del magistrado de turno.

Más temprano, otro siniestro en la misma ruta

Horas antes, la Ruta 38 también había sido escenario de un segundo accidente, esta vez en Capilla del Monte, a la altura del cementerio local. Según testigos, un automóvil habría intentado esquivar a un perro y, en esa maniobra, fue impactado por un motociclista, aunque esta versión no fue confirmada oficialmente.

El conductor de la moto cayó al asfalto y fue asistido en un primer momento por vecinos y automovilistas que circulaban por el lugar. Minutos más tarde, arribó personal de salud y seguridad vial, que brindó atención al herido y ordenó el tránsito.