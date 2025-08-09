Prisión preventiva para el acusado de provocar un choque mortal en Río Cuarto

La Fiscalía de Fuero Múltiple N.º 3 de Río Cuarto, a cargo de Pablo Jávega, dictó la prisión preventiva para el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok que protagonizó el choque en el que murió Bruno Brondo.

El hecho ocurrió el 5 de julio pasado, en la intersección de avenida Presidente Perón y calle Maipú, cuando la Amarok impactó contra un Renault Clio en el que viajaban varios jóvenes. Brondo, que se encontraba en el asiento trasero del Clio, sufrió graves heridas y falleció horas después en el Hospital San Antonio de Padua.

Al imputado se le atribuye la autoría de homicidio culposo calificado y lesiones culposas agravadas en concurso real. El avance de la investigación incluye pruebas recabadas en el lugar, declaraciones testimoniales y peritajes que buscan establecer las circunstancias del siniestro.

En el hecho, también fue imputada otra persona por encubrimiento. La causa continúa bajo investigación para determinar las conductas previas al impacto, entre ellas la posible circulación a exceso de velocidad.