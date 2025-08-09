Recuperan mercadería robada en un súper de Alta Gracia: cuatro detenidos

En una serie de procedimientos realizados en la ciudad de Alta Gracia, la Policía de Córdoba detuvo a cuatro personas, dos de ellas con antecedentes delictivos.

Durante los operativos, se secuestró una camioneta con pedido de captura judicial y se recuperaron elementos vinculados al robo de un supermercado local. Las acciones se desarrollaron en distintos puntos de la ciudad, en el marco de investigaciones por delitos contra la propiedad.

La fuerza provincial indicó que las personas detenidas fueron trasladadas a sede policial, mientras que los objetos recuperados y el vehículo incautado quedaron a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.