Sigue en grave estado el operario electrocutado en Venado Tuerto

Un hombre de 57 años continúa internado en estado crítico luego de sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba en la vía pública en Venado Tuerto. El accidente ocurrió este viernes por la tarde, alrededor de las 17, en la esquina de Junín y Vélez Sarsfield.

El operario se encontraba realizando tareas en altura con una plataforma hidráulica de arrastre cuando, por causas que se investigan, recibió una descarga proveniente de la línea de media tensión. El impacto lo dejó inconsciente, colgado dentro del canasto del elevador a unos cinco metros de altura.

Compañeros de trabajo, personal médico y Bomberos Voluntarios participaron en su rescate. Una vez descendido, fue estabilizado y trasladado de urgencia al Hospital local, donde quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con asistencia respiratoria y sedación.

Según informó Radio Jota, su estado de salud sigue siendo crítico, con pronóstico reservado. Las autoridades laborales y de seguridad eléctrica investigan las circunstancias del hecho.