Tragedia en el fútbol de Punilla: muere jugador de Villa Giardino en pleno partido

El fútbol de veteranos de Punilla atraviesa un momento de profundo dolor. Este sábado 9 de agosto, Alejandro Tobares, jugador oriundo de Villa Giardino, falleció mientras disputaba un encuentro en San Esteban.

El hecho ocurrió alrededor de las 14 horas, en el marco del campeonato de veteranos que se desarrollaba en la localidad. Tobares, quien vestía la camiseta de Villas Unidas, jugaba contra el equipo de Capilla del Monte cuando, de forma repentina, se desplomó en el campo de juego.

Compañeros, rivales y personas presentes se acercaron de inmediato para asistirlo, mientras se daba aviso a los servicios de emergencia. A pesar de los esfuerzos realizados para reanimarlo, el jugador no pudo recuperarse.

La noticia provocó consternación en la comunidad futbolística de Punilla y en su ciudad natal.

En redes sociales, amigos y colegas compartieron mensajes de despedida, recordando su compromiso y camaradería. El torneo de veteranos suspendió la actividad en señal de duelo.