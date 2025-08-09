Video: el susto de una madre cuando delincuentes intentaron ingresar a su casa

En horas del mediodía de viernes, dos delincuentes intentaron ingresar a una vivienda de calle Koch en barrio La Cuesta de Villa Carlos Paz, mientras una madre se encontraba sola con sus hijos dentro.

La dueña de la propiedad contó que minutos antes había salido a realizar compras y uno de sus hijos se encontraba solo en el momento que los delincuentes ingresaron y se escondieron en la propiedad.

En diálogo con EL DIARIO, dijo: "Salí a hacer compras con mis dos hijos más chicos y el mayor quedó en la casa. Cuando me pongo a ver el video, observo que un auto color blanco pasó muy despacito en ese momento. Regreso de hacer las compras, entran mis dos niños y cierro el portón. Una vez que entramos pongo llave a la puerta, y al segundo siento que tocan el picaporte fuerte e intentan ingresar a la casa. Fueron dos golpes fuertes que dieron a la puerta del domicilio. Nos salvamos por segundos de que entren".

"En ese momento grito: ´¿Quién es?´. Me asomo por la ventana y veo que alguien sale a la calle. Llamo a la vecina y me pongo a ver las cámaras y veo que estuvieron todo el tiempo escondidos detrás de la casa. Fueron segundos entre que cierro con llave y me quieren abrir la puerta".

Luego de lo sucedido, la mujer realizó la denuncia en la Unidad Judicial, entregando las filmaciones como prueba para tratar de identificar a los delincuentes.