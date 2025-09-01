Adolescente de 14 años desapareció en Las Perdices y la buscan intensamente

La Departamental General San Martín difundió un pedido de paradero para dar con Jazmín Antonella Acosta, de 14 años, desaparecida desde la tarde del viernes 29 de agosto en la localidad de Las Perdices. La adolescente mide 1,65 metros, es de contextura delgada, cabello largo negro con flequillo, ojos marrones claros y tez trigueña. Vestía pantalón de jean, remera y zapatillas negras marca John Foos al momento de ser vista por última vez, alrededor de las 17 horas.

Las actuaciones se iniciaron en la comisaría local y se sospecha que podría encontrarse con Javier Somoya, un joven de 21 años, de similares características físicas, visto esa misma tarde en Ticino. Somoya llevaba pantalón de jean azul y campera negra.

Ante cualquier información, las autoridades solicitan comunicarse con la Departamental General San Martín a los teléfonos (0353) 4619120 - 4619106 – 4619104 o dirigirse a la dependencia policial más cercana. Interviene la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno, a cargo de la Dra. Silvia Maldonado, con secretaría de la Dra. Dalila Alca

lá.