Alta Gracia: un detenido se escapó mientras estaba internado en el hospital regional

Alta Gracia. Un hombre de 30 años con antecedentes menores, logró escapar de la guardia del Hospital Illia de Alta Gracia, donde fue trasladado tras sufrir una descompensación en la celda de la comisaría de la localidad del Tajamar, donde estaba detenido.

El hecho ocurrió el último sábado y no se descarta que haya sido ayudado para lograr evadir a la justicia.

El hombre cumplía su detención desde el pasado jueves 28 de agosto, cuando fue aprehendido por los efectivos debido a un hecho de robo ocurrido en una vivienda de Barrio Cámara.

Según informó la Departamental, el detenido fue trasladado al Hospital Arturo Illía para una evaluación clínica debido a que presentaba una supuesta descompensación.

Lo cierto es que el detenido aprovechó esta evaluación médica y se escapó del hospital. Desde la Departamental aún no informaron cómo fue esta fuga e intentan establecer los hechos. El fiscal a cargo de esta investigación es Alejandro Peralta Ottonello, correspondiente al segundo turno.

