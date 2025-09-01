Bomberos sofocaron un incendio en una vivienda de Córdoba

En las últimas horas, personal de la Dirección de Bomberos trabajó en barrio Villa Las Chapas para extinguir un incendio que se desató en una vivienda precaria ubicada sobre calle Paso de los Andes sin número.

Según se informó, el fuego se habría iniciado por causas que aún se investigan en una construcción destinada a cocina, comedor y dormitorio. Tras controlar las llamas, los efectivos realizaron tareas de enfriamiento y remoción de escombros para evitar la reactivación del foco ígneo.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del siniestro.