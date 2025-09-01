Brutal ataque a una pareja de jubilados en el centro de Carlos Paz

Un violento asalto ocurrido el sábado por la noche en Villa Carlos Paz dejó a una pareja de jubilados con graves heridas y generó conmoción en la comunidad.

El hecho se produjo en una vivienda de avenida Sarmiento y Curuzú Cuatiá, en pleno centro de la ciudad. Allí, delincuentes ingresaron al domicilio de un hombre de 80 años y su esposa no vidente. Tras reducirlos, los golpearon con brutalidad y los ataron para robar pertenencias.

Con gran esfuerzo, el hombre logró liberarse de las ataduras y pedir auxilio. Ambos fueron trasladados a un centro de salud. El octogenario permanece internado en estado crítico, mientras que su esposa fue dada de alta.