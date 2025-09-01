Cayó el delincuente que se había fugado del hospital de Alta Gracia

El delincuente que se había fugado del Hospital Illia de Alta Gracia fue recapturado este lunes en la ciudad de Córdoba. Se trata de un criminal de 30 años, apodado como «Piquito», quien había sido detenido el pasado jueves 28 de agosto tras haber desvalijado una vivienda en el barrio Cámara.

A partir de las distintas tareas realizadas por parte de la Brigada de Investigaciones y la Brigada de Robos y Hurtos (DGIC), se dio con su paradero en el barrio Cooperativa 16 de Abril, en la zona sur de la capital cordobesa.

El jefe de la departamental Santa María, comisario mayor Héctor Villagra, participó del operativo de recaptura del malviviente, quien registraba frondosos antecedentes por robo, hurto y resistencia a la autoridad.

Se ordenó además que permanezca alojado la Comisaria Quinta de Córdoba a disposición del fiscal Alejandro Peralta Otonello.