Condenada por comprar entradas para ver Instituto con tarjetas robadas

El Juzgado de Control y Faltas N.º 7 de Córdoba condenó a Florencia Belén Mercado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas. La mujer integraba una organización que utilizaba datos de tarjetas de crédito y débito ajenas para adquirir entradas y abonos para ver a Instituto Atlético Central Córdoba.

La investigación, encabezada por el fiscal Franco Pilnik, acreditó que la acusada realizó 32 operaciones fraudulentas. Además de entradas, las maniobras incluían el pago de cuotas sociales del club, con lo que perjudicaba tanto a los titulares de los plásticos como a la propia institución, que sufría la reversión de los pagos al ser desconocidos.

Mercado mantenía vínculos con la facción de la barra brava conocida como “Los Ranchos”, a través de la cual ofrecía a socios de la entidad pagarles abonos o cuotas a un precio menor. Ella recibía un pago en concepto de comisión.

Los datos de las tarjetas eran provistos por Javier Martín Ocampo, empleado de un supermercado y señalado como organizador de la banda. Su situación procesal, al igual que la de Micaela Daiana Mercado, se resolverá en un juicio oral y público en la Cámara Criminal y Correccional de 1.ª Nominación.

El juez José Milton Peralta resaltó en la sentencia que “el Club Atlético Instituto resultó perjudicado por un grupo de socios que constituyen el núcleo confiable de toda institución deportiva”. Como parte de la reparación, la condenada debió depositar dos millones de pesos en concepto de compensación económica para el club.