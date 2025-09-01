Conmoción: Un corredor murió durante un duatlón en Calamuchita

Un corredor de 67 años falleció durante una competencia que se desarrollaba en la localidad cordobesa de La Cruz (Valle de Calamuchita). El hecho ocurrió el domingo pasado en el Camino de la Dormida y se presume que sufrió una descompensación.

La víctima participaba del evento denominado Duatlón de la Montaña.

Fue trasladado de urgencia hacia el dispensario local y minutos después, se constató su deceso. Se abrió una investigación a cargo de la Fiscalía de Rio Tercero y se ordenaron una serie de pericias sobre el cuerpo.