Córdoba cambia la forma de verificar tu auto: horarios, turnos y reglas nuevas

La Policía de Córdoba anunció una serie de cambios que transforman la forma de verificar vehículos en toda la provincia. Desde este mes, ya no habrá verificaciones fuera de los puestos oficiales —con la única excepción de vehículos siniestrados, depósitos judiciales y maquinaria pesada—, y se eliminará la modalidad “express”.

A partir de ahora, cada CUIL podrá sacar solo un turno y deberá abonarse la tasa dentro de la hora de solicitarlo. Pasado ese plazo, la reserva se libera para otro solicitante. Estas medidas buscan agilizar la atención y evitar abusos en el sistema digital.

En la ciudad de Córdoba, los cambios se verán de manera particular en los dos puestos principales. El N.º 1, ubicado en Yavi 4100 de barrio Las Palmas, y el N.º 2, en Julio de Vedia 3250 de barrio Patricios, ampliaron su atención al público: abrirán desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas. Además, sumarán personal y recursos técnicos, lo que incrementará la capacidad de verificaciones diarias.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la provincia solicitó al Ministerio de Justicia de la Nación la implementación del Formulario 12 Digital, que reemplazará el trámite en papel y permitirá que las verificaciones se registren electrónicamente con validez nacional.