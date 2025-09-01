Córdoba: un hombre fue detenido en Buenos Aires por un delito en Laboulaye

Córdoba: un hombre fue detenido en Buenos Aires por un delito en LaboulayeUn allanamiento en Monte Grande terminó con la aprehensión de un sospechoso y el secuestro de varios elementos.
Un operativo conjunto entre la Departamental Roque Sáenz Peña y efectivos de la Policía de Buenos Aires permitió detener a un hombre mayor de edad en la ciudad de Monte Grande.
El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio particular, donde se secuestraron una camioneta Ford Ranger, prendas de vestir y tres teléfonos celulares, entre otros elementos.
Todo lo incautado quedó a disposición de la Justicia y estaría vinculado a un hecho delictivo ocurrido días atrás en la localidad de Laboulaye, provincia de Córdoba.