Cruz Alta: dos nuevos detenidos tras un allanamiento con cocaína y marihuana

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) sumó dos nuevos detenidos en el marco de una investigación por narcotráfico en la localidad de Cruz Alta, departamento Marcos Juárez.

El caso se inició tras denuncias anónimas recibidas en el 0800-888-8080, que derivaron en un allanamiento realizado el pasado 23 de agosto en una vivienda de calle La Rioja al 1700. En ese procedimiento, los efectivos secuestraron 486 dosis de cocaína, seis dosis de marihuana, una planta de cannabis sativa, dos balanzas digitales, réplicas de armas de fuego y elementos de fraccionamiento.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, se habían emitido órdenes de captura contra una mujer de 33 años y un hombre de 24, quienes mantenían una relación de pareja. Ambos se presentaron voluntariamente en sede judicial, donde fueron detenidos y luego trasladados a la Alcaldía de la Comisaría Distrito Marcos Juárez.

Con estas detenciones, la investigación suma un nuevo capítulo en la causa por tráfico de drogas en la región.