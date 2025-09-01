Detuvieron a un prófugo con drogas y un inhibidor tras huir de un control

Un hombre que era buscado por la Justicia fue detenido luego de huir de un control policial. El procedimiento derivó en una persecución que culminó con su aprehensión y el secuestro del vehículo en el que se conducía.

Dentro del automóvil, los efectivos hallaron un inhibidor de alarmas, herramientas, dosis de marihuana, clorhidrato de cocaína y otros elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

En el operativo colaboró personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).