Horror en Misiones: Obligó a su hijastro a sentarse sobre un ladrillo caliente

Un joven de 23 años de edad fue detenido en el interior de la Provincia de Misiones luego de haber obligado a su hijastro a sentarse en un ladrillo caliente. El pequeño tiene 5 años de edad, sufrió una infección y graves quemaduras y se encuentra internado en el Instituto del Quemado de Posadas.

El lamentable suceso se produjo en la localidad de San Vicente y la Policía tomó intervención en el caso luego de un llamado anónimo que alertó sobre lo que estaba sucediendo.

La madre del niño también es investigada por no haber pedido ayuda médica durante 15 días.

Cuando los uniformados arribaron al lugar, descubrieron que el pequeño presentaba heridas compatibles con quemaduras en la zona de los muslos y glúteos. Según explicaron, el padrastro había visto un video en Internet sobre «una terapia para tratar problemas urinarios» y había decidido implementarla en lugar de llevar al menor hacia un centro asistencial.