Intentó desvalijar un auto estacionado y lo atraparon infraganti

Un hombre mayor de edad fue detenido cuando intentaba robar un auto estacionado en la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió el fin de semana pasado sobre el Boulevard Los Granaderos de barrio Zumarán y fue sorprendido por el propietario cuando se encontraba dentro del rodado.

Cuando el personal policial arribó al lugar, descubrió al sujeto en un utilitario Renault Kangoo que se hallaba estacionado en la vía pública. En su poder, tenía un hierro con el que habría dañado la cerradura y se dispuso inmediatamente su detención.

El delincuente fue trasladado hacia la sede policial y quedó a disposición de la justicia.