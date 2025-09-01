La lluvia más dura en 100 años arrasó viviendas y calles en el este provincial

El este cordobés vivió un fenómeno climático histórico. En apenas 24 horas, entre el 30 y 31 de agosto, cayeron más de 300 milímetros de agua, el registro más alto en un siglo para el mes de agosto. La tormenta provocó graves daños en viviendas, calles y mobiliario urbano, afectando especialmente a las localidades de Cruz Alta, Los Surgentes y Santiago Temple.

El gobernador Martín Llaryora dispuso asistencia inmediata. Funcionarios provinciales, encabezados por Paulo Cassinerio, Edgar Castelló y Germán Font, se reunieron con autoridades locales y familias afectadas. Se entregaron colchones, alimentos, agua, chapas, camas y otros elementos de primera necesidad.

Si bien se constató que ninguna familia permanece evacuada, se activó el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre, que cubrirá daños en viviendas y bienes personales, además de obras en calles y servicios esenciales de los municipios damnificados.

En paralelo, equipos técnicos realizaron relevamientos y reforzaron el drenaje hídrico en zonas críticas. En Cruz Alta, se instalaron bombas arroceras de gran caudal para desagotar hacia el río Carcarañá. En Marcos Juárez, las cuadrillas trabajan con bombas de gran porte sobre el canal de circunvalación y en la Ruta 9, barrio El Panal.

En Santiago Temple, las defensas hídricas respondieron con eficacia, acelerando el escurrimiento del agua y evitando mayores complicaciones. Sobre la Ruta 13, se registraron cortes temporales por anegamientos, mientras que en la Ruta Provincial 6 la desobstrucción de alcantarillas permitió recuperar la accesibilidad hacia Cruz Alta.

El secretario de Infraestructura, Edgar Castelló, supervisó las recorridas en los departamentos Unión y Marcos Juárez, verificando el estado de canales y defensas. Según el monitoreo oficial, ya no se registran ingresos de agua y la situación tiende a normalizarse.

A pesar de los avances, la magnitud de la tormenta dejó en evidencia la vulnerabilidad de la región. Con más de 100 años sin registros de una lluvia de semejante intensidad, la Provincia ratificó su compromiso de trabajar junto a municipios y comunas para dar respuestas rápidas frente a estas emergencias climáticas.