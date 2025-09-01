La Policía habilitó nuevamente la Ruta 13 entre Villa del Rosario y Luque

La Policía de Córdoba informó que quedó habilitado al tránsito el tramo de la Ruta Provincial 13, entre los kilómetros 37 y 54, que conecta Villa del Rosario con Luque.

Ese sector había sido cerrado en las últimas horas debido a la acumulación de agua sobre la calzada, producto de las lluvias registradas en la región. Tras los trabajos de limpieza y las mejoras en las condiciones de la vía, la circulación volvió a la normalidad.

En paralelo, continúan las restricciones en otros corredores provinciales: la Ruta Provincial 6, entre los kilómetros 249 y 262 a la altura de Los Surgentes, sigue inhabilitada por agua en la calzada, mientras que la Ruta Provincial 28 permanece cortada en el tramo de los Túneles de Taninga por obras de mantenimiento.