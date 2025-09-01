Lo detuvieron con drogas y un inhibidor tras una fuga cinematográfica

Un hombre que era intensamente buscado fue detenido esta mañana luego de haber protagonizado una fuga cinematográfica en la ciudad de Córdoba. Todo comenzó cuando el sospechoso intentó evadir un control en el barrio Bajada de Piedra, chocó el vehículo que conducía contra un patrullero y siguió su huida a pie.

Se inició una persecución que culminó en calles Germania y Ramón Bautista Mestre, donde se detuvo al malviviente y se comprobó que tenía en su poder un cuchillo tipo faca, un inhibidor de alarmas, dinero en efectivo y varias dosis de cocaína y marihuana.

Asimismo, se procedió al secuestro del automóvil Peugeot 306 que conducía.

El detenido fue puesto a disposición del magistrado interviniente junto a los elementos incautados.