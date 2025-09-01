Megaoperativo en Punilla y Santa María: 242 personas controladas y motos secuestradas

Un megaoperativo de seguridad vial se desplegó en las sierras cordobesas, con controles simultáneos en jurisdicciones de Punilla y Santa María. La acción fue coordinada por la Policía Caminera junto a personal de las departamentales, la Patrulla Rural, SEOM y GOP.

Los procedimientos se concentraron en tramos críticos de la Ruta E34, a la altura del Mirador Cura Brochero en Las Jarillas, donde las condiciones climáticas y el flujo vehicular aumentan los riesgos de siniestros. Allí se montaron retenes fijos y móviles para reforzar la prevención de accidentes.

Durante el operativo se controlaron 120 automóviles y 140 motocicletas, además de la identificación de 242 personas. Como resultado, fueron secuestradas dos motocicletas por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana, en los artículos 111 y 105, relacionados con conducción peligrosa.

Las autoridades destacaron que este tipo de dispositivos continuarán replicándose en distintos corredores serranos, con el objetivo de garantizar mayor presencia policial y seguridad para quienes circulan por las rutas provinciales.