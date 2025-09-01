Operativo policial en Cruz Alta y Los Surgentes tras el temporal

Tras el fuerte temporal que castigó a Los Surgentes, Cruz Alta y localidades cercanas, la Policía de Córdoba activó un amplio operativo de asistencia y seguridad.

El subjefe de la fuerza, Antonio Urquiza, recorrió las zonas afectadas y participó de la mesa coordinadora de acciones conjuntas con intendentes y autoridades locales.

Desde el inicio de la emergencia se dispusieron más de 60 efectivos, acompañados por Patrulla Rural, Policía Caminera, personal de la departamental, DUAR y Bomberos, con el objetivo de reforzar la seguridad en los sectores más golpeados y asistir a las familias damnificadas.

En el encuentro también estuvieron presentes el director general de Departamentales Sur, Cristian Gómez, y el director general de Patrulla Rural, Jorge Gustavo Funes, junto a representantes municipales.

El despliegue forma parte del trabajo articulado entre Provincia y municipios para enfrentar las consecuencias del temporal y contener a la población afectada.