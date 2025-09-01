Padre, hijo y una empleada detenidos por vender drogas en un kiosco

Tras seis meses de investigación, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticuló un punto de venta de drogas que funcionaba bajo la fachada de un kiosco en barrio 16 de Abril, en la ciudad de Córdoba.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda de Manzana 17, donde resultaron detenidos un hombre de 48 años, su hijo de 23 y una mujer de 45, que trabajaba como empleada en el lugar.

Durante el allanamiento se secuestraron 1.707 dosis de cocaína, una de marihuana, $2.273.300 en efectivo, una camioneta Ford Ranger y elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

Según la investigación, el kiosco servía como pantalla para el expendio de drogas. El procedimiento no estuvo exento de tensión: un grupo de vecinos arrojó piedras contra los efectivos intentando entorpecer el accionar policial.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Segundo Turno, imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.